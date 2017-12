Es war nur noch eine Frage der Zeit, bis der US-Grosskonzern GE die Katze aus dem Sack lässt und den geplanten Stellenabbau in Europa, in der Schweiz und eben auch vor allem im Aargau konkretisiert. Letzte Woche zeichnete sich ab, dass es sich nur noch um Tage handeln kann. Die "Schweiz am Wochenende" berichtete.

Schon im Oktober machte die AZ die internen Pläne des US-Konzerns publik. Von bis zu 1300 Stellen, die in der Schweiz geopfert werden sollen, war damals die Rede.

Nach neusten Informationen der AZ wird GE diesen Donnerstag nun konkret. Die Mitarbeiter werden im Verlaufe des Tages zuerst informiert, danach die Medien. Nicht mehr, ob der Aargau betroffen ist, ist die Frage; nur noch: wie stark und welche Standorte. GE-Standorte im Aargau sind Baden, Birr und Oberentfelden.

Werden es wie im schlimmsten Fall befürchtet gegen 1300 Stellen sein und werden ganze Standorte geschlossen? Oder kommt die Region doch noch mit einem wesentlich kleineren Aderlass davon? (roc)

Update folgt im Verlaufe des Donnerstags.

