Im Tourismus wird es zur Kernkompetenz, grosse Massen lenken zu können. Teils, weil es der Andrang verlangt, teils, weil es in der digitalen Welt möglich ist. Am besten geht das über den Preis, sprich über den Geldbeutel der Gäste. Womit sich mehr verdienen lässt. Aber der Gast darf sich nicht abwenden, schimpfend auf den sozialen Medien über «VIP-Zonen» oder «Zweiklassengesellschaften». Bergbahnen greifen zu «Priority Boarding»; Preisaufschlägen in den Sommermonaten; Obergrenzen für die Gästezahl oder Wintertageskarten zu über hundert Franken.

Im Wintertourismus soll der Massenandrang, der etwa über die Festtage regelmässig anfällt, besser über die gesamte Saison verteilt werden. Engadin, St. Moritz, Andermatt, Sedrun und Zermatt verzichten daher in ihren dynamischen Preisen ausdrücklich auf Obergrenzen. Der Preis wird auch zwischen den christlichen Feiertagen dem Spiel von Angebot und Nachfrage überlassen. Es wird in Kauf genommen, dass spontane Tagesausflügler die Preise als «Abzockerei» empfinden könnten. Der Gast soll ruhig sehen, dass ein Ticket teuer sein kann, auch über hundert Franken.

«Alles fährt Ski»

Der Blick auf den ikonischsten Gipfel der Schweiz, das Matterhorn, wird inzwischen geregelt. Die Walliser Gornergrat-Bahn bietet erstmals ein PriorityBoarding an. Das Gedrängel ist im Sommer gross, insbesondere da die Fahrt ohnehin 114 Franken kostet. Gegen einen Aufpreis von 10 Franken dürfen Gäste sich in einer getrennten Wartezone einfinden, drei Minuten vor dem nichtzahlenden Gast einsteigen, und sich einen der begehrten Plätze auf der rechten Seite sichern. Von dort hat man das Matterhorn fast die ganze rund halbstündige Fahrt durch im Blick.

Doch die Bahnen müssen auf soziale Befindlichkeiten achten. In Schweizer Warteschlangen herrscht noch der demokratische Geist des «Alles fährt Ski», den Vico Torriani einst in den Sechzigern besang. Als Andermatt UR am Skilift eine «VIPLinie» einführen wollte, war der Aufschrei gross – die Sonder-Linie verschwand in der Schublade.