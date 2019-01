Geld, das wohl für alle Zeit verloren ist. Die neue Crew der skandalträchtigen Bank will zwar bei den ehemaligen Verantwortungsträgern Regress nehmen und die verlorenen Millionen einfordern. Doch das Ansinnen dürfte allein schon am Umstand scheitern, dass die ehemaligen Manager um Pierin Vincenz schlicht zu wenig Geld auf der hohen Kante haben.

Lachappelle gab zudem den sofortigen Austritt von drei Geschäftsleitungsmitgliedern bekannt, die schon während der Ära Vincenz im obersten Führungsgremium sassen. Es handelt sich dabei um Gabriele Burn, Beat Hodel und Paulo Brügger. Die vakanten Sitze sollen bis Mitte Jahr neu besetzt sein.

Vincenz-Mann noch dabei

Bleiben kann Finanzchef Christian Poerschke. Das ist pikant: Denn Poerschke war noch unter Pierin Vincenz in die Geschäftsleitung nachgerückt. Konkret wurde der Finanzspezialist per 1. Mai in die Geschäftsleitung befördert, Vincenz dagegen schied erst im Oktober desselben Jahres aus, also mehrere Monate danach.