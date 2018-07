«Mittlere bis ausgeprägte Trockenheit in der ganzen Schweiz!» – Das vermeldet ein nationales Forschungsprogramm, an dem auch Meteo Schweiz und das Bundesamt für Landwirtschaft beteiligt sind. Die Böden und Wälder seien bereits heute stark ausgetrocknet. In den letzten Wochen habe es an Niederschlag gefehlt, zudem hätten Wind und warme Temperaturen den Boden ausgetrocknet.

Nach Entlastung sieht es für den Juli nicht aus. Zwar ist Regen vorhergesagt für diese Woche, aber es bleibt eher bei lokalen Schauern. Viele Gebiete werden gar nichts davon haben. Und danach sollen die Temperaturen überdurchschnittlich bleiben bis zur letzten Juliwoche. In grossen Teilen der Ostschweiz werde sich der Wassermangel dadurch noch verschärfen.

Bereits klagen erste Gemüse-Bauern über bevorstehende Ernteausfälle. Ein Thurgauer Bauer beklagte gegenüber dem Schweizer Fernsehen eine «existenzielle Angst», wenn es noch ein oder zwei Monate so trocken bleibe. Auf der Online-News-Plattform «Nau» sagte der Präsident des Aargauer Bauernverbands, die Trockenheit schlage «aufs Gemüt». Es sei in den letzten Jahren öfter vorgekommen, dass die ganze Arbeit für nichts gewesen sei.