Trotz deutlichem Umsatzrückgang will Schaffner in der Gewinnzone bleiben

Die Schaffner Gruppe ist eine international führende Anbieterin von Lösungen, die durch das gezielte Umformen von elektrischer Leistung den effizienten und zuverlässigen Betrieb leistungselektronischer Systeme sicherstellen. Die Angebotspalette der Schaffner Gruppe umfasst EMV-Filter, leistungsmagnetische Bauteile sowie Power-Quality-Filter mit den dazugehörigen Dienstleistungen. Für die Automobilindustrie entwickelt und produziert Schaffner Antennen für schlüssellose Authentifizierungssysteme sowie Filterlösungen für Hybrid- und Elektrofahrzeuge und ihre Ladeinfrastruktur. Schaffner-Komponenten finden weiter Anwendung in elektronischen Motorsteuerungen, in der Bahntechnik, in Werkzeugmaschinen und Robotern, der elektrischen Infrastruktur, in der Stromversorgung von elektronischen Geräten sowie in Wind- und Fotovoltaikanlagen. Die Schaffner Gruppe mit Hauptsitz im solothurnischen Luterbach betreut Kunden weltweit mit Entwicklungs- und Produktionszentren in Asien, Europa und in den USA. (mgt)