Trotz UBS-Entscheid: Negativzinsen für Kleinkunden bleiben ein Tabu

Die UBS will kein Parkplatz mehr sein für grosse Bargeldbestände. Das hat die Grossbank am Dienstag im Rahmen einer medialen Kommunikationsoffensive klar gemacht. Der Betrag für strafzinsfreie Bareinlagen wird per 1. Juli von aktuell zwei Millionen Franken auf nur mehr 250'000 Franken gesenkt.

«Die Massnahme soll auch verhindern, dass Bargeld lediglich gebührenfrei parkiert wird», erklärt ein Pressesprecher den Entscheid. Die bestehende Klientel soll aber so weit als möglich verschont werden. So erhalten zum Beispiel Kunden mit einer Hypothek einen zusätzlichen Freibetrag von 500'000 Franken.

Wenige Kunden betroffen

Mehr Spielraum gibt es auch für Kunden, die mindestens einen Teil ihres Vermögens in Produkten investiert hat, an denen die Bank mitverdienen kann. Dazu gehören etwa UBS-Anlagefonds. Man gehe davon aus, dass deutlich weniger als fünf Prozent der aktuell rund 2,4 Millionen Kunden von UBS Schweiz betroffen sein werden, sagt der Sprecher.