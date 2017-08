So eindeutig ist das Gutachten, wie sich das Uber wünscht, jedoch nicht. So schreibt Kahil-Wolff von Merkmalen, «die für eine unselbstständige Tätigkeit sprechen». Sie nennt dabei ausdrücklich die «Uber-Pop-Fahrer mit ihrer Pflicht zur persönlichen Arbeitserledigung».

Wie oft in solchen strittigen Fällen gibt es auch hier ein Gegengutachten. In Auftrag hat es die Gewerkschaft Unia gegeben. So habe der Basler Professor Kurt Pärli überzeugend dargelegt, dass faktisch eine «arbeitsorganisatorische Unterordnung» bestehe, weil Uber umfangreiche Weisungen an die Fahrer erteile, sagte ein Sprecher der Unia dem «Tages-Anzeiger». Zudem könne das Unternehmen bei Fehlverhalten Chauffeure sanktionieren, indem sie einseitig temporär oder dauerhaft von der App gesperrt würden, sagte der Sprecher weiter.

Uber ist neben den grossen Schweizer Städten zunehmend in den Agglomerationen tätig. Wie diese Zeitung berichtete, sind Uber-Taxis in Baden, Wettingen oder Muri weit verbreitet. Man habe die App an ausgewählten Orten im Aargau freigeschaltet, bestätigte ein Sprecher. Die Fahrzeuge, die aus Zürich hinausfahren würden, sollen eine unmittelbare Anschlussfahrt zurück zu ihrem Ausgangspunkt erhalten.



