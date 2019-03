Es würden 1,4 Milliarden Dollar in bar sowie 1,7 Milliarden Dollar in Form von Wandelanleihen gezahlt. Nach einer Reihe von Verkäufen im Ausland stärkt Uber damit wieder seine Position in der stark umkämpften Region. Die Marke Careem soll erhalten bleiben. Zu den Investoren des mit etwa zwei Milliarden Dollar bewerteten und in 98 Städten aktiven Mitfahrdienstes gehört neben dem chinesischen Konkurrenten Didi Chuxing und dem saudi-arabischen Investor Kingdom Holding auch Daimler.

Es wird erwartet, dass Uber im April seinen Börsengang einleitet. An der Wall Street wird mit einem Paukenschlag gerechnet: Die Marktbewertung dürfte bei mindestens 100 Milliarden Dollar liegen.