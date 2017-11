Sie gehört zu den wichtigsten Managerinnen der Schweiz – doch zurzeit steht sie nicht wegen ihres SBB-Präsidiums in den Schlagzeilen: Monika Ribars Name taucht in den «Paradise Papers» auf. Daraus geht hervor, dass Ribar Verwaltungsrätin der Firma Capoinvest Limited war – einer Offshore-Firma, die in Angola ein Hafenprojekt finanziert. Diese Firma wird vom Schweiz-Angolaner Jean-Claude Bastos kontrolliert, der wegen ungetreuer Geschäftsbesorgung verurteilt wurde.

Die «SonntagsZeitung» spricht von einem «heiklen Mandat» und kritisierte, Ribar spiele es herunter. Nun nimmt Ribar erstmals ausführlich Stellung – in einem Interview, das für die «Schweiz am Wochenende» geführt wurde und seit längerer Zeit vereinbart war. Aus Aktualitätsgründen werden Ribars Aussagen zu den «Paradise Papers» hier vorab publiziert.

Frau Ribar, Sie sassen zwischen Mai 2015 und Juni 2016 im Verwaltungsrat der Firma Capoinvest. War es rückblickend ein Fehler, dieses Mandat anzunehmen?

Monika Ribar: Das Hafenprojekt, um das es geht, halte ich nach wie vor für interessant. Ich kenne Afrika aus früheren Tätigkeiten gut und bin der Meinung, dass diese Länder sich nur weiterentwickeln können, wenn sie Hilfe zur Selbsthilfe bekommen. Genau das ist beim Hafenprojekt in Angola das Ziel: Wenn neue Transportwege geschaffen werden, dann entsteht die Chance, dass sich dort Industrien ansiedeln und Arbeitsplätze entstehen. Das war meine Motivation, das Mandat anzunehmen und mein Know-how einzubringen. Diese Überlegung ist noch immer richtig, auch wenn man im Nachhinein zu einer anderen Beurteilung kommen kann.