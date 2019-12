Unfall mit Schweizer Schiff fordert 20 Verletzte auf dem Rhein

Gemäss Mitteilung von Thurgau Travel ist der Unfall in der Nacht auf Freitag in dichtem Nebel in der Nähe von Speyer im deutschen Bundesland Rheinland-Pfalz passiert. Zu diesem Zeitpunkt hätten sich 103 Gäste und 36 Besatzungsmitglieder an Bord des Flusskreuzfahrtschiffs "MS Thurgau Prestige" befunden.

Gemäss Angaben der zuständigen Polizei in Deutschland wurden etwa 20 Menschen verletzt. Thurgau Travel schreibt in einer Mitteilung, eine Person habe vom Notarzt direkt vor Ort versorgt werden können. Neun Personen sind den Angaben zufolge ins Spital gebracht worden, wobei acht von ihnen das Spital wieder verlassen konnten. Die Passagiere sollen am Freitag mit dem Bus zurück in die Schweiz reisen.

An beiden Schiffen entstand laut Polizei ein Sachschaden im hohen sechsstelligen Bereich. Die genaue Unfallursache war zunächst unklar.

Die "MS Thurgau Prestige" gehört zur Flotte der Reederei Scylla mit Sitz im zugerischen Baar. Das Schiff war laut Mitteilung von Thurgau Travel unterwegs in Richtung Frankfurt.