Ulrich Spiesshofer war Mitte April per sofort zurückgetreten. Der Deutsche hatte sich mit Aufräumarbeiten verdient gemacht, die nach der Einkaufstour seines Vorgängers nötig waren. Umsatz und Aktienkurs entwickelten sich jedoch schwach. Am Ende standen Grossaktionäre nicht mehr hinter ihm. Als sein Abgang bekannt wurde, sprang der ABB-Kurs in die Höhe.

Rosengren dagegen steht derzeit hoch in der Gunst der Investoren. ABB legte nach Bekanntgabe seines Wechsels deutlich zu an der Börse, zwischenzeitlich um rund 4 Prozent. Sein bisheriges Unternehmen hingegen, der schwedische Industriekonzern Sandvik, büsste an Wert ein. Die schwedischen Grossaktionäre, Investor AB und Cevian, zeigten sich ebenso erfreut über die Ernennung. Die Vorfreude erklärt sich wohl so: Rosengren hat auf seinen früheren Stationen genau das getan hat, was die Investoren wohl bei ABB in den nächsten Jahren sehen wollen.

Die Dezentralisierung als neues Mantra

Rosengren delegierte Macht, von der Zentrale zu den Tochterunternehmen. Er steigerte den Börsenkurs. Er verkaufte Geschäftseinheiten, wenn sie nicht mehr in den Konzern passten. Und, was Mitarbeitern und Gewerkschaften missfallen dürfte, er ging durchaus unzimperlich vor, wenn seiner Ansicht nach Arbeitsplätze abgebaut werden mussten.

Die schwedische Sandvik, wo Rosengren seit 2015 als Chef amtet, ist ein industrieller Zulieferer für die Automatisierung von Minen und den Bau von Werkzeugmaschinen. In Schweden ist der fast 160 Jahre alte Konzern so etwas wie industrieller Hochadel. Und er zählt auch in Europa zu den grössten Industriekonzernen, mit einem Umsatz von rund 10 Milliarden Franken sowie rund 42 000 Mitarbeitern.