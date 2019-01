Zwei Brüder aus einem Vorort von Neapel machen sich einen Spass daraus, den US-Konzern Apple zu ärgern. Je mehr ihnen das gelingt, umso grösser wird die Aufmerksamkeit für ihr kleines Modelabel. Es heisst «Steve Jobs» und stellt Jeans her mit dem aufgedruckten Namen des Computerpioniers, der für seine Auftritte in Jeans berühmt war. Da Apple es verpasst hat, den Namen Steve Jobs zu schützen, konnte der Technologie-Konzern die italienische Kopie nicht verbieten.

Die Brüder gehen aber noch weiter. Als Logo haben sie den Buchstaben J ihres Firmennamens ähnlich designt wie den ikonischen Apfel aus Kalifornien. Ihr Zeichen ist ebenfalls angebissen und mit dem identischen Blättchen dekoriert. In der EU haben sie ihr Logo im Markenregister eingetragen und damit auch für die Schweiz Schutz beantragt.

Eine Reihe von Niederlagen

Apple hat weltweit Anwaltskanzleien darauf angesetzt, alle möglichen Marken zu schützen. In der Schweiz hat die grösste Kanzlei des Landes den Auftrag dafür erhalten: Lenz & Staehelin aus Zürich. Sie sollte verhindern, dass das italienische Logo auch in der Schweiz verwendet werden darf. Die Kanzlei erklärte den Fall zur Chefsache und übergab ihn an Jürg Simon. Er war Direktor des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum, bevor er Kanzleipartner wurde.

Nun führte er die Beschwerde gegen die Italiener und gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber. Das Institut hatte das Markenschutzgesuch abgelehnt. Apple zog den Fall vor das Bundesverwaltungsgericht, das diese Woche sein Urteil publiziert hat. Es lehnt die Beschwerde ab.