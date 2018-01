Das teilte das Handelsministerium am Freitag in Washington auf Basis vorläufiger Zahlen mit. Experten hatten mit einem Plus von 3,0 Prozent gerechnet, nachdem das BIP im Sommer nach bisherigen Angaben um 3,2 Prozent zugelegt hatte. Im Gesamtjahr wuchs die Wirtschaft zwischen Washington und Los Angeles um 2,3 Prozent.

Zukunftsgerichtet zeichnet sich allerdings Schub ab. Die US-Industrie erhielt Ende 2017 unerwartet viele Aufträge. Die Bestellungen für langlebige Güter - vom Toaster bis zum Flugzeug - wuchsen im Dezember um 2,9 Prozent zum Vormonat. Die Zahlen schwanken oft, vor allem wegen Flugzeug-Bestellungen.

Weniger gut sieht das Bild aus, wenn nur Aufträge für Investitionsgüter berücksichtigt und dabei Flugzeuge ausgeklammert werden. Hier gab es einen Rückgang von 0,3 Prozent. Die Industrie macht etwa zwölf Prozent des BIP der weltgrössten Volkswirtschaft aus.

Der nun gut ein Jahr amtierende US-Präsident Donald Trump hat sich auf die Fahnen geschrieben, das BIP-Wachstum unter anderem mit seiner Steuerreform auf mindestens drei Prozent hochzutreiben.