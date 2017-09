Mit dieser Transaktion beabsichtigt Valora laut einer Medienmitteilung vom Montag, neues Wachstum in seinen Kernmärkten zu erschliessen. Die Übernahme, deren Vollzug für das vierte Quartal geplant sei, erfolge vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen.

BackWerk verfüge über ein Franchise-Netzwerk mit mehr als 340 Filialen vor allem in Deutschland, Österreich und den Niederlanden.

Gleichzeitig mit der Übernahme sollen für rund 50 Millionen Euro die Produktionskapazitäten für Laugenbackwaren in Deutschland und den USA ausgebaut werden.

All diese Investitionen will die Valora-Gruppe aus einer Kombination von Fremd- und Eigenkapital finanzieren. Die Firma beantragt daher an einer ausserordentlichen Generalversammlung im November eine Kapitalerhöhung von rund 150 Millionen Franken, die auch der Refinanzierung einer fälligen Anleihe dient.