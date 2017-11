"Der Automobilsektor ist und bleibt ein Wachstumsmarkt", sagte VDA-Präsident Matthias Wissmann am Dienstag in Berlin. Vor allem in China und Indien gebe es eine starke Nachfrage. Die angepeilten Werte für 2017 wären ein neuer Rekord. Die Prognosen für 2018 sprächen dann für ein "stabiles Jahr". Details dazu nannte er jedoch nicht.