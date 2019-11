Verdrängungskampf am Berg spitzt sich zu: Wer die Preise drückt, dem geht die Puste aus

Gemäss Norbert Patt, dem Geschäftsführer der Titlis Bergbahnen, benachteiligen die Kampfpreise vor allem die Familien. «Ihnen bietet sich meistens nur an Wochenenden und in den Schulferien die Möglichkeit zum Skifahren. Dann, wenn die Tickets bei dynamischer Preisgestaltung am teuersten sind», sagt er.

Wer die Preise drückt, dem geht die Puste aus

Weder Keller noch Patt halten etwas davon, mit Dumpingpreisen den Wintersportmarkt aufzumischen. Skeptisch sehen sie auch das sogenannte Dynamic Pricing, das tiefe Ticketpreise bei mässiger Nachfrage mit sich bringt und hohe Preise an Bilderbuch-Skitagen. «Solche Preisnachlässe lassen sich nie voll mit zusätzlichem Volumen kompensieren. Die Rechnung kann auf Dauer nicht aufgehen», so Patt. Die Folgen seien fatal: Zuerst schmelze die Marge weg, dann falle für die Aktionäre die Dividende aus, und schliesslich fehle in der investitionsintensiven Branche das Geld für Unterhalt und Projekte.

Keller schliesst daraus: «Tiefpreisstrategien sind nicht nachhaltig. Längerfristig lässt sich damit nur mithilfe der öffentlichen Hand überleben. Das wiederum bringt ungleiche Spiesse zwischen subventionierten Bahnen und solchen, die dem Markt ausgesetzt sind mit sich.» Die Abwärtsspirale der Preise könne einen Betrieb innerhalb von wenigen Jahren an den Rand seiner Existenz bringen, wie das Beispiel Saas Fee mit dem 222 Franken-Jahresabonnement vor drei Jahren deutlich machte.

Fachleute gehen ohnehin davon aus, dass in den nächsten Jahren fast jede dritte Bergbahn verschwinden wird. Hauptgrund ist die Erderwärmung, die Wintersportgebiete in den tiefen und mittleren Lagen zum Verschwinden bringt. Der daraus resultierende Preiskampf hat aber ebenfalls einen grossen Anteil am Bergsterben. Kommt hinzu, dass die Zahl der Wintersportler in Europa ohnehin rückläufig ist.

Gemeindesubventionen sind oft versteckt

Im Kampf um die Gäste werden die Preismodelle immer ausgeklügelter gestaltet, Vergleiche zwischen den Destinationen sind kaum mehr möglich. Seit das Skigebiet Andermatt dynamische Preise eingeführt hat, ist die Diskussion in der Zentralschweiz wieder neu entbrannt. «Wir stehen in Konkurrenz mit dem gesamten Alpenraum», sagt Pascal Schär, Marketingleiter der Andermatt Sedrun Disentis Marketing AG. Da brauche es innovative Lösungen, und dazu seien gewisse Risiken unumgänglich. Um sie in Grenzen zu halten, schwenkt Andermatt im kommenden Winter auf Halbtax um. Die Tiefstpreistage mit 10 und 39 Franken hingegen gehören bereits der Vergangenheit an. Die Urner stecken nun dafür mehr Geld in den öffentlichen Verkehr, der die Wintersportler aus den grossen Siedlungsgebieten schneller ins Urserntal bringt.