Pierin Vincenz ist einer der schillerndsten Wirtschaftsführer der Schweiz. Seit dieser Woche ist bekannt, dass die Finanzmarktaufsicht (Finma) gegen den früheren Chef der Raiffeisen-Banken ein sogenanntes Enforcement-Verfahren eingeleitet hat. In der Geschichte des Schweizer Finanzplatzes ist das ein einmaliger Vorgang: Noch nie fuhr die Finma gegen einen so hohen Vertreter des Finanzplatzes derart schweres Geschütz auf. Für Vincenz bedeutet das Verfahren der grösstmögliche Karriere-Schaden, möglicherweise sogar deren Ende. Für ihn ist das ein Schockerlebnis – ähnlich, wie wenn jemand auf einer belebten Strasse von Polizisten in Handschellen gelegt und abgeführt wird.

So erstaunlich das Verfahren ist, überraschend kommt es nicht. Seit Monaten sammelt die Finma im Rahmen einer umfassenden Voruntersuchung Informationen. Die Berner Behörden beauftragten die Prüffirma Deloitte, in einem Bericht Raiffeisen zu durchleuchten. Offenbar war die Ausbeute so gross, dass der Behörde ein ordentliches Enforcement-Verfahren gerechtfertigt erschien, und zwar gegen Vincenz ganz persönlich. Und auch die Bank selbst ist ins Visier der Finma geraten.

Was im Deloitte-Bericht steht, ist hochvertraulich und nur für die Augen der Finanzplatzwächter bestimmt. Nicht mal die Spitzen der Bank sowie Pierin Vincenz selbst und seine Anwälte kennen den Bericht. Bis jetzt ist denn auch so gut wie nichts über dessen Inhalt nach aussen gedrungen. Es ist nicht mal gesichert, über welchen Zeitraum die Geschäfte, die in Zusammenhang mit Vincenz stehen, überprüft wurden. Im Unterschied zu einem strafrechtlichen Verfahren spielen in aufsichtsrechtlichen Untersuchungen Verjährungsfristen keine Rolle.

Was insofern Sinn ergibt, da die Finma im Kern feststellen muss, ob Exponenten wie Verwaltungsräte und Geschäftsleitungsmitglieder eines ihr unterstellten Instituts «Gewähr für einwandfreie Geschäftstätigkeit» bieten oder nicht. Da können Verfehlungen, die weit in der Vergangenheit liegen, ebenso in die Beurteilung einfliessen wie ganz aktuelle. Es ist davon auszugehen, dass die Finma den Zeitraum von heute bis mindestens 2010 im Fokus hat, möglicherweise reicht ihr Blick aber noch weiter in die Vergangenheit zurück. Die Finma äussert sich nicht dazu. Auf jeden Fall deckt die Untersuchung einen unüblich langen Zeitraum ab.

Private Finanzfirma im Appenzell

Hinweise auf potenziell heikle Geschäfte, in die Vincenz involviert war, gehen gemäss Recherchen zurück bis ins Jahr 2009. Damals kaufte die auf Bezahllösungen spezialisierte Firma Aduno, an der Raiffeisen eine namhafte Beteiligung hielt, das Unternehmen Commtrain Card Solutions. Schon vor bald zehn Jahren gab es Quellen, die glaubhaft darlegten, dass Pierin Vincenz, der damals Chef von Raiffeisen und Präsident von Aduno war, mutmasslich über einen Mittelsmann an Commtrain Card Solutions beteiligt gewesen und sich möglicherweise in einem klassischen Interessenskonflikt befunden haben soll.

Wie die gleichen Quellen damals darlegten, flossen die Gelder aus dem Verkauf der Commtrain über Umwege zur Vincenz’ privater Beteiligungsfirma Varaplan, die am Privatdomizil von Vincenz in Niederteufen AR ihren Sitz hatte. Einziger Verwaltungsrat der Varaplan war damals der ehemaligen Fussballfunktionär und Anwalt Eugen Mätzler.

Konfrontiert mit den Recherchen, wiesen Pierin Vincenz sowie Raiffeisen die Vorwürfe zurück. Es habe keine Interessenskonflikte gegeben. Auch seien keine Gelder zur Varaplan geflossen, die heute Vincenz Management AG heisst. Der Banker sagte damals, dass es sich «um eine rein private Familien-AG» handelt. «Einen Zusammenhang mit meiner Tätigkeit bei der Raiffeisen zu konstruieren oder gar einen Interessenkonflikt anzudeuten, wäre in jeder Hinsicht haltlos.»

Allerdings war die die Finma schon damals alarmiert und liess Abklärungen über Varaplan durchführen. Sie mandatierte dazu die Buchprüfungsgesellschaft PwC, welche die Privatgeschäfte von Vincenz «speziell anzuschauen» hatte. Die Untersuchungen wurden nie öffentlich gemacht.

Helvetia stellt sich hinter Vincenz

Mit den Jahren schien Gras über die Sache gewachsen zu sein. Erst im Sommer 2016 kamen plötzlich erneut Verdachtsmomente auf. Ein Branchenportal berichtete über brisante Geldflüsse in Zusammenhang mit der Commtrain-Übernahme. Der Finanzblog «Inside Paradeplatz» verfügte offenkundig über geheime Bank-interne Dokumente, welche Finanztransaktionen zwischen Vincenz, einem Geschäftspartner, Commtrain und Raiffeisen belegten. Die Gelder in der Höhe von mehreren Millionen Franken sollen dabei über die Bank Bär geflossen sein.

Bei weiteren Firmenbeteiligungen soll es zu ähnlichen Konstellationen gekommen sein, wie der Blog schrieb. Namentlich bei EuroKaution, die ebenfalls von Aduno übernommen wurde, sowie bei Investnet, einer KMU-Beteiligungsgesellschaft, die von Raiffeisen gekauft wurde und über die diese Woche in verschiedenen Medien berichtet wurde.

Der Verdacht, der im Raum steht: Vincenz soll «gefrontet» haben, wie es im Jargon heisst. Das würde heissen, Vincenz habe ein Frontrunning betrieben, sich also im Vorfeld einer Akquisition mit Aktien des Übernahmekandidaten eingedeckt zu haben. Wie die «SonntagsZeitung» schrieb, geht die Finma genau diesem Vorwurf nach. «Fronten» ist für Banker verboten.

Vincenz hielt am Freitag in einem Statement gegenüber dieser Zeitung fest: «Meine Rolle im Zusammenhang mit der Transaktion von Commtrain Card Solutions (war) dem Verwaltungsratspräsidenten von Raiffeisen bekannt. Zudem bestätigen externe Gutachten, dass die Transaktion hinsichtlich Bewertung und Prozess einwandfrei ablief, ich mich korrekt verhielt und die Interessen von Raiffeisen und Aduno in keiner Weise verletzt wurden.»

Das Ergebnis des Enforcement-Verfahrens wird in den nächsten Monaten erwartet. Im schlimmsten Fall verliert Vincenz die «Gewähr» und muss seine Ämter im Finanzsektor abgeben. Heute ist er unter anderem Präsident des Versicherers Helvetia. Dieser hat sich diese Woche hinter ihn gestellt. Mit dem früheren Swiss-Life-Schweiz-Chef Ivo Furrer stünde ein ausgewiesener Versicherungs-Fachmann im Verwaltungsrat bereit, das Präsidium sofort zu übernehmen.