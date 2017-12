St. Galler: Verständnis, aber...

Die St.Galler Regierung nimmt die Absicht hinter diesem Entscheid – die regionale Publizistik fit für die Zukunft zu machen – verständnisvoll zur Kenntnis, wie es in einer Mitteilung der St. Galler Staatskanzlei heisst. Aus Ostschweizer Sicht werfe der Entscheid aber auch ein weiteres Mal Fragen auf. Die St.Galler Regierung werde prüfen, ob es Massnahmen bedürfe, um den regionalen Service Public sicherzustellen.

Matthias Ackeret, Chef des Medien-Branchenportals "Persönlich", schreibt in seiner Einschätzung unter anderem: "Dass das Zusammengehen der NZZ-Regionalzeitungen und der AZ Medien keine Fusion, sondern ein Joint Venture ist, ist Indiz genug, dass man immer noch auf Autonomie der beiden kulturell doch verschiedenen Unternehmen achtet. Dies dürfte nicht zuletzt für Peter Wanner wichtig gewesen sein. Was man aber mit dem Neukonstrukt bezweckt, ist wohl auch jedermann klar: Einsparungen und damit verbunden ein Stellenabbau."

Medienprofessor Ottfried Jarren betont in einem Interview mit dem "Tages-Anzeiger" zur Rolle der Regionalzeitung den Bezug vieler Schweizer zu ihrem Wohnort: Der Zugang zur Welt oder der Zugang zu einer bestimmten Information sei geprägt von einer bestimmten Sicht. Die Ostschweiz sei anders als die Zentral- oder die Nordostschweiz. «Den unterschiedlichen Ansprüchen verschiedener Regionen in einer Redaktion gerecht zu werden, ist schwierig», so Jarren.

«Keine Entlassungen»

Für die Mediengewerkschaft "syndicom" ist die Nachricht über «die faktische Fusion» aller Zeitungen der AZ Medien mit den Regionalzeitungen der NZZ-Gruppe ein Beben in der Schweizer Medienlandschaft. Die Forderung der Gewerkschaft: «Keine Entlassungen und ein Gesamtarbeitsvertrag für die Angestellten.»

Ginge es nach dem Journalistenverband «impressum», sollte die Weko das Joint Venture verbieten. Sie müsse ihre Verantwortung wahrnehmen, «sozial schädliche Auswirkungen» marktbeherrschender Stellungen zu verhindern.

Medienberater und -beobachter Andy Lehmann begrüsst den Entscheid zum Joint Venture auf Twitter: