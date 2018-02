Der «Mercado Común del Sur»

(gemeinsamer Markt des Südens), kurz Mercosur, ist der Binnenmarkt der südamerikanischen Staaten Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay. Die Staaten haben Anfang 90er-Jahre die Organisation gegründet, um die wirtschaftliche Entwicklung voranzutreiben. Zölle und Handelshemmnisse sollten abgebaut werden und die Märkte zusammenwachsen. In den vier Staaten leben rund 262 Millionen Menschen. In den letzten vier Jahren exportierte die Schweiz Waren im Wert von 3 bis 3,5 Milliarden Franken in die Mercosur-Länder. Gemessen am Gesamthandel der Schweiz sind das im Mittel etwa 1,5 Prozent, wie die Zahlen der Zollverwaltung zeigen. Die Importe aus den vier südamerikanischen Staaten schwankten in derelben Zeitspanne zwischen 0,7 und 0,99 Milliarden Franken im Jahr.

Der Bundesrat schätzt das Potenzial dieses Marktes gerade auch wegen der vergleichsweise tiefen Exportzahlen als enorm gross ein. Bundesrat Johann Schneider-Ammann sagte gestern, es handle sich um einen Markt, der noch nicht abgegrast sei. Nur: Heute stehen hohe Zölle und andere Handelshemmnisse

im Weg. Als Beispiel verweist die Maschinen-, Elektro- und Metall-

Industrie (MEM) auf die Einfuhrzölle von Maschinen: Nach Brasilien betragen diese im Schnitt 12,8 Prozent (Maximalzoll: 20 %), nach Argentinien sogar 13,4 Prozent (Maximalzoll: 35 %). Manche Schweizer Firmen seien deshalb gezwungen, die Produktion in Mercosur-Staaten auszulagern, und für andere lohne sich der Markteintritt erst gar nicht.

Der Bundesrat stellt in Aussicht, dass ein Abkommen innert zehn Monaten ausgehandelt werden könne. Druck dazu kommt nicht zuletzt von den Nachbarn: Der Vertragsabschluss zwischen der EU und Mercosur steht laut Schneider-Ammann kurz bevor. (NCH)