In der Tat kommen fast täglich neuen Details ans Licht, wonach Patrik Gisel womöglich doch mehr wusste, als dieser stets behauptete. Das Branchenportal «Inside Paradeplatz» berichtete von einem gemeinsamen Nachtessen von Gisel mit Vertretern von Investnet und zitierte aus dem geheimen, von der Finma in Auftrag gegebenen Deloitte-Bericht, der Gisel in keinem guten Licht erscheinen lässt. Der damalige Stellvertreter von Vincenz sei 2011 eingespannt worden, die Verhandlungen für den Kauf von Investnet zu führen, nachdem Pierin Vincenz formell in den Ausstand trat, weil sein Compagnon Beat Stocker bereits an Investnet beteiligt war. Gisel tat dies, ohne Nachfragen zu stellen, wie der Bericht festhielt.

Aufsichtsrechtliche Fragen

Bereits zwei Jahre früher hätte Gisel besser nachgefragt. Im Jahr 2009 gab bankintern die Übernahme von Commtrain Card Solutions (CCS) durch Aduno zu reden, deren Präsident Vincenz war. Es gab Hinweise, dass der Deal unsauber abgewickelt wurde. Weil die Fragen auf Vincenz zielten, gab dieser über den damaligen Präsidenten drei Gutachten in Auftrag. Das wichtigste war jenes von Peter Forstmoser. Dieses stellte fest, dass Vincenz auf Käufer- und Verkäuferseite stand, dass er einen erheblichen Gewinn erzielte und dass er seine Beteiligung an CCS verschwieg.