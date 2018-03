Weil dies unter normalen wirtschaftlichen Bedingungen nicht geschieht, haben die Geschäftsbanken viel mehr (Buch-)-Geld zur Finanzierung ihres Kreditgeschäftes zur Verfügung, als das Volumen der eng definierten Notenbankgeldmenge angibt. Dahinter steckt die Geldschöpfung des Bankensystems, das nach Auffassung der Vollgeld-Initianten weder legitim noch vernünftig ist. Die private Geldschöpfung sei in der Verfassung nicht vorgesehen und sie sei, getrieben durch die Profitmotive der Geschäftsbanken, einer nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung abträglich. Erkennbar werden die feinen, aber wichtigen Nuancen im bestehenden Geldsystem typischerweise aber erst in Krisenzeiten. Dann zum Beispiel, wenn eine Geschäftsbank von einer Insolvenz bedroht ist. In einem solchen Fall werden alle Kunden mehr oder weniger gleichzeitig versuchen, ihre Konti zu plündern beziehungsweise ihre Buchgeldforderungen in Bargeld umzutauschen. Dieser Schaltersturm treibt die Bank endgültig in den Ruin. Die Kunden verlieren ihre Einlagen, sofern sie nicht staatlich (mit Steuergeldern) gesichert sind oder das im Einlagensicherungssystem definierte Maximum von 100'000 Franken übersteigen. Dass die Idee zur Lancierung einer Vollgeld-Initiative 2009 just in der Schweiz geboren wurde, ist nicht nur dem hiesigen politischen System, sondern auch der dramatischen Bankenkrise geschuldet, die im Herbst 2008 in der staatlichen Rettung der UBS gipfelte.

In einem Vollgeld-System könnten die Banken nur noch in dem Ausmass Kredite sprechen, in dem sie von der Notenbank direkt refinanziert würden. Sie wären also keine Kreditgeber mehr im herkömmlichen Sinn, sondern eher Kreditvermittler. Ihre Bilanzen würden zu einem Bruchteil dessen schrumpfen, was sie heute sind. Denn letztlich stünden die Ausleihungen und die dafür nötigen Darlehen nicht mehr in den Vermögensrechnungen der Geschäftsbank, sondern in der Bilanz der Notenbank. Die Nationalbank müsste sich somit in der einen oder anderen Form direkt mit der Qualität der auf ihrer Bilanz liegenden Kredite auseinandersetzen.

Die Argumente der Nationalbank

Diese Zentralisierung ist eines von vielen Argumenten, mit denen die Nationalbank gegen das Vollgeld-System argumentiert. Nach ihrer Auffassung bringt die geltende Arbeitsteilung trotz wiederkehrender Krisen die besseren Ergebnisse. Die Nationalbank befürchtet auch, dass Kredite im Vollgeld-System teurer werden könnten und das Wirtschaftswachstum bremsen. Auch Zwischenformen von Vollgeld wie die Schaffung von digitalem Notenbankgeld für das breite Publikum (E-Franken) lehnt sie ab. Eine Koexistenz von Buchgeld und digitalem Notenbankgeld könne sich in einer nächsten Krise destabilisierend auf das Finanzsystem auswirken, wenn das Publikum aus Sicherheitserwägungen nur noch Notenbankgeld nachfragen würde.

Derweil die technische Umsetzbarkeit des Vollgeld-Systems kaum bestritten wird, brächte der radikale Wechsel auf ein weltweit noch unerprobtes und wenig erforschtes System nach einhelliger Meinung von Nationalbank, Regierung und allen grossen politischen Parteien im Land erhebliche volkswirtschaftliche Risiken mit sich. Dass die Vollgeld-Sympathisanten in aller Welt ein solches Experiment zumal in einem wirtschaftlich bedeutenden Land nur allzu gerne sehen möchten, versteht sich von alleine. Verständlich ist aber auch der Ärger mancher Schweizer Politiker, welche die Schweiz davor bewahren wollen, zum Experimentierlabor einer internationalen monetären Reformbewegung zu werden.

In der offiziellen Kampagne, die am kommenden Donnerstag anrollt, wollen die Vollgeld-Initiatoren den ideologisch aufgeladenen Diskurs entschärfen und die Diskussion entakademisieren: Wer darf überhaupt Franken herstellen? Wer profitiert vom aktuellen Geldsystem? Wer darf das Geld regieren? Die Fragen klingen einfacher, als die Antworten sind.