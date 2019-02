Fernsehbilder machen die Dramatik deutlich: Am Abend des 18. Februar 2009 kommt Bundespräsident Hans-Rudolf Merz mit einer Weibelin im Schlepptau eiligen Schrittes durch die Lauben der Berner Junkerngasse zum Von-Wattenwyl-Haus.

Der sonst gesprächige Finanzminister stürmt an wartenden Medienleuten vorbei in das Patrizierhaus und lässt die Frage unbeantwortet, um was es hier geht. Noch am gleichen Mittwochabend wird klar: Der Bundesrat hat an einer ausserordentlichen Sitzung einem seit Monaten diskutierten Deal zwischen der UBS und der US-Justiz seinen Segen gegeben.

Und damit zur Kenntnis genommen, dass die Grossbank auf Verfügung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (Finma) die Dossiers von 255 amerikanischen Kunden den USA aushändigt. Ohne dass der US-Verdacht auf Steuerbetrug in einem Amtshilfeverfahren abgeklärt worden wäre.

Der Schutz des Bankgeheimnisses versagte. Und Merz beziehungsweise seine im Vorjahr ausgegebene Durchhalteparole, wonach sich die EU-Staaten am Bankgeheimnis noch die Zähne ausbeissen würden, waren der Lächerlichkeit preisgegeben. Wie konnte es so weit kommen? Die Ereignisse rund um die Herausgabe der UBS-Kundendaten sind in einem 360-seitigen Bericht der Geschäftsprüfungskommissionen (GPK) des Parlaments detailliert dokumentiert.

Dabei fallen drei Aspekte auf. Erstens wurde der seit Frühling 2008 eskalierende Steuerstreit zwischen der US-Justiz und der UBS von den Bundesbehörden offensichtlich unterschätzt beziehungsweise vom Eidgenössischen Finanzdepartement (EFD) und seinem Chef lange unter dem Deckel gehalten. Merz versäumte es, die Departemente für Justiz und Äusseres rechtzeitig einzubeziehen. Den Gesamtbundesrat informierte er erstmals am 19. September kurz über die Schwierigkeiten der UBS mit den US-Behörden im grenzüberschreitenden Geschäft mit Privatkunden.

Eiertanz um die Verantwortung

Zweitens glänzte auch das Regierungskollegium nicht durch Entschlusskraft. Der GPK-Bericht vermittelt vielmehr den Eindruck eines Eiertanzes über die Frage, wer auf welcher Rechtsgrundlage das Gesetz des Handelns übernehmen sollte. Will heissen, die Verantwortung für die je länger, je mehr als unumgänglich erachtete Preisgabe von Kundendaten unter Missachtung des Bankgeheimnisses zu übernehmen.

Am 16. Dezember präsentierte Merz dem Gremium zwei persönliche Arbeitspapiere mit den Titeln «Charybdis» und «Skylla». Der Bundesrat diskutierte mehrere Handlungsoptionen – darunter auch die Datenherausgabe durch die UBS selber –, vertagte den Entscheid aber auf den 19. Dezember. An dieser Sitzung schob der Bundesrat den Ball schliesslich der Eidgenössischen Bankenkommission (EBK) zu und ersuchte die Aufsichtsbehörde, im Sinne der Finanzstabilität alle notwendigen Massnahmen zu treffen, um eine Anklageerhebung gegen die UBS in den USA zu verhindern.