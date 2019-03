Die Spatzen haben es seit Wochen von den Dächern gepfiffen, nun ist die Katze aus dem Satz: Stadler geht in den kommenden Monaten an die Börse. Für das Unternehmen und seinen Patron Peter Spuhler ist das ein grosser Schritt.

Aber Spuhler ist mit 60 in einem Alter, in dem er sich Gedanken machen muss, was bei Stadler nach ihm kommt. Eine kapitalmässige Öffnung ist ein Baustein der längerfristigen Zukunftsplanung. Vorerst freilich bleibt Spuhler an Bord – und schützt das Unternehmen so auch vor allfälligen feindlichen Übernahmeversuchen.

Das Unternehmen gilt in Europa und Nordamerika als zweitgrösster Hersteller elektrischer Triebzüge und als Nummer drei Europas im Schienenfahrzeugbau generell. Europa ist der mit Abstand wichtigste Absatzmarkt. Das bedeutet im Umkehrschluss: In anderen Weltregionen ist Stadler noch schmalbrüstig. Das gilt, trotz einiger

Aufträge in der Vergangenheit, in Afrika und Südamerika. Und das gilt vor allem in Asien, wo Stadler trotz mehrerer Anläufe noch nie zum Zug gekommen ist. China und Japan schotten ihre Märkte vor ausländischer Konkurrenz ab, bei anderen Gelegenheiten wie in Iran sind Stadler politische Hindernisse in den Weg gestellt worden, Stichwort US-Sanktionen. Kommt hinzu, dass der Schienenverkehr auch in den USA immer wieder mit Widrigkeiten zu kämpfen hat, wie das Beispiel Kalifornien zeigt, wo der Bau einer Hochgeschwindigkeitsstrecke auf Eis gelegt worden ist.

Gleichwohl sind die Aussichten für Stadler auch verheissungsvoll. Das global zunehmende Bedürfnis nach Mobilität, überlastete Strassen, der Ruf des Flugzeugs als Klimakiller – all das spricht für Investitionen in den Schienenverkehr, und dies vor dem Hintergrund, dass viele Länder und Bahnen einen hohen Modernisierungsbedarf haben, sprich dringend neues Rollmaterial benötigen.

Stadler wird nicht lockerlassen, in neue Märkte zu expandieren, das Unternehmen wird seine Anstrengungen in der Signaltechnologie intensivieren, und man wird das Servicegeschäft, das erst einen Achtel zum Umsatz beisteuert, weiter ausbauen. Wartung, Unterhalt, Reparaturen und Ersatzteile werfen höhere Margen ab als der Bahnbau und dient als Instrument der längerfristigen Kundenbindung.