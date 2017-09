Vor zwei Jahren, an der Expo in Mailand, zeigte die Schweiz der Welt, worauf sie stolz ist: ihr Wasser. In seinem Pavillon präsentierte das Land ein grosses Relief der Schweizer Alpen aus Gneis. Von der Decke herab tröpfelte Wasser in die Alpentäler des Gotthardmassivs.

Auch in Bezug auf die Lebensmittelsicherheit wurde die Bedeutung der Schweizer Flüsse, der Schneemassen in den Bergen und des gespeicherten Wassers in den Gletschern hervorgehoben. Denn: Fünf Prozent von Europas Süsswasservorräten lagern in der Schweiz.

Die beiden bekanntesten Mineralwassermarken Valser und Henniez setzen in der Werbung denn auch stark auf ihren regionalen Ursprung («S’isch guat, ds Valser-Wasser») – auch wenn sie inzwischen den Grosskonzernen Nestlé beziehungsweise Coca-Cola gehören. Zuweilen sind sie so populär, dass ihr Name bei der Bestellung im Restaurant als Synonym für Mineralwasser verwendet wird.

Doch das Geschäft befindet sich auf einer Durststrecke, wie Zahlen des Verbandes Schweizerischer Mineralquellen und Soft-Drink-Produzenten zeigen. Zwar gab der Markt im vergangenen Jahr insgesamt nur leicht um 0,1 Prozent auf 964,1 Millionen Liter nach.