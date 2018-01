Realistisch betrachtet, schwankt Schwabs Forum zwischen Weltverbesserungsanstalt, Geschäftsanbahnungsinstitut und Filmfestival. Der hohe Anspruch der Weltverbesserung provoziert Widerspruch. Schwab ficht das nicht an. Er ist überzeugt, dass er dem globalen Establishment ins Gewissen reden kann. Daneben fühlt er sich als Mediator für Konfliktfälle, Ideengeber und Trendentdecker.

Der bekannte Zukunftsforscher Herman Kahn war schon beim ersten Meeting 1971 dabei. Ganz in dieser Tradition befasst sich Schwab in jüngster Zeit besonders mit den Folgen der vierten industriellen Revolution. Nach einem ersten Bestseller zur Digitalisierung im Jahr 2016 hat er kurz vor dem diesjährigen WEF einen zweiten Band veröffentlicht, der auf zwölf Erscheinungsformen dieser Umwälzung näher eingeht.

Die Biografie von Klaus Schwab legt seine Karriere nicht unbedingt nahe. Sie begann als Professor und verlief dann über den Organisator eines Managertreffens im Auftrag seiner damaligen Hochschule Centre d’Études Industrielles in Genf zum Leiter des Weltwirtschaftsforums und zum Chef einer Art von Weltgesellschaftsforum, als das sich das WEF heutzutage darstellt.

Der deutsche Vater, bei der Geburt des Sohnes Klaus Direktor der Turbinenfabrik von Escher Wyss in Ravensburg, vermittelte ihm am Beispiel der eigenen Person den Sinn für gesellschaftliches Engagement, die Mutter, aus dem Kanton Zürich stammend, lehrte ihn nach Schwabs Worten Grossherzigkeit. Der Sohn schloss seine beiden Studien an der ETH in Zürich und an der Universität Freiburg mit Bestnoten ab. Danach folgte ein Jahr in Harvard.

Der Mann fürs grosse Ganze

So weit, so hoffnungsvoll. Aber viele starten glanzvoll und enden im Durchschnitt. Klaus Schwab, zusätzlich ausgestattet mit einem Schuss Unverfrorenheit, erkannte schon früh den Wert von Netzwerken. Zum ersten Meeting in Davos lockte er mehrere Grössen aus Harvard. Darüber hinaus gewann er EG-Industriekommissar Altiero Spinelli als Teilnehmer, wenngleich nur als Privatmann.

Schon das erste Treffen zeigt zweierlei: Erstens trachtet Schwab danach, Prominente für seine Anliegen zu gewinnen. Zweitens versucht er, den Nerv der Zeit zu ergründen, und trifft ihn meistens auch. Früh erkannte er die Bedeutung der Nachhaltigkeit, schon bald wurde das Thema Ungleichheit ein Dauerbrenner in Davos. Mit Kleinigkeiten befasst sich Schwab ungern, er ist der Mann fürs grosse Ganze. Die Kärrnerarbeit jenseits der Pflege seiner Netzwerke überlässt er gerne anderen.

Klaus Schwab ist kein Kumpeltyp. Schulterklopfen und ausgelassene Festivitäten liegen ihm nicht. Auf der persönlichen Ebene übt der Professor Zurückhaltung. Die Distanz empfindet er geradezu als Vorteil, tritt er damit doch nicht in Konkurrenz zu den vielen Promis mit grossem Geltungsdrang auf den Podien von Davos.

Die Zahl der engen Freunde ist begrenzt. In dem Buch «Gastgeber der Mächtigen» sagt Schwab: «Ich konzentriere mich eher auf die Familie. Aber das ganze Jahr über treffe ich durch meine Tätigkeit viele Menschen, mit denen ich mich sehr gut verstehe und die man auch als Freunde bezeichnen kann.»

Die Nachfolge ist geregelt

Schwabs weitaus engste Vertraute ist seine Frau Hilde, die Anfang der 70er-Jahre seine erste Mitarbeiterin war und die er nach dem ersten Davos-Treffen heiratete (siehe auch Interview unten). Sie engagiert sich selbst im Kulturbereich des Forums. Auch der Sohn ist seit einigen Jahren für die Organisation tätig, während die Tochter ihren eigenen Weg geht.

Engere Bande pflegt Schwab mit Peter Maurer, dem Leiter des Internationalen Roten Kreuzes, sowie mit Christine Lagarde, der Chefin des Internationalen Währungsfonds IWF. Beide sitzen in dem vom Gründer geleiteten Stiftungsrat, dem Board of Trustees. Nicht zu vergessen die Nestlé-Connection, sowohl in Gestalt des früheren Verwaltungsratspräsidenten Peter Brabeck als auch dessen Vorvorgängers Helmut Maucher.

Schon seit Jahren wird gefragt, was wohl nach Schwab kommt. Im September 2017 hat er die Geschäftsführung an den damaligen norwegischen Aussenminister Børge Brende abgegeben. Zugleich rückte Sohn Olivier in die Führungsriege nach. Nach seiner Zeit in China hat dieser mit der Pflege der 1000 Mitgliedsunternehmen ein zweites Schlüsselressort inne.

Brende und Schwab junior verkörpern die nächste Führungsgeneration im WEF. Für Spekulationen ist es aber immer noch zu früh. Die 50. Ausgabe von Davos im Jahr 2020 will der geistig und körperlich fitte Klaus Schwab sicher noch eröffnen.