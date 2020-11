Wegen Corona: Manor-Chef will am Samstag bis 21 Uhr verkaufen – und übt Kritik

Am Dienstag lud Manor-Chef Jérôme Gilg (45) zu einem Presse-Event nach Chavannes-de-Bogis im Kanton Waadt. Der Anlass: Eine neue Kooperation der Warenhauskette mit dem französischen Multimedia-Konzern Fnac. Doch die Feierlaune ist getrübt. Das schwierigste Weihnachtsgeschäft der Geschichte steht vor der Tür. Und in Genf herrscht ein Lockdown.

Die Geschäfte in Genf sind seit Anfang November zu. In der Rhone-Stadt betreiben Sie Ihr grösstes Warenhaus, sind also stark betroffen. Haben Sie Verständnis für den Lockdown?

Jérôme Gilg: Ich verstehe, dass die Genfer Regierung auf die steigenden Fallzahlen reagieren musste. Aber ich habe kein Verständnis dafür, dass dieser Entscheid quasi in einer Nacht-und-Nebel-Aktion gefällt wurde, innerhalb weniger Stunden und so extrem.

Sie sind frustriert?

Natürlich bin ich frustriert. Denn wir Detailhändler haben bewiesen, dass die aufwändigen Sicherheitskonzepte wirksam und Einkaufszentren sicher sind. Seit dem Genfer Lockdown weichen die Konsumenten einfach in die Waadt aus. In unserem Warenhaus in Chavannes, unweit der Kantonsgrenze, sind die Umsätze seither um 40 Prozent gestiegen! Auch unsere anderen Waadtländer Geschäfte haben mehr Kunden. Das ist bizarr und zeigt, wie kontraproduktiv diese kantonalen Einzelgänge sind. Der Virus macht ja an der Kantonsgrenze nicht halt.

Fakt ist: Genf ist seit Tagen die am stärksten betroffene Corona-Region in ganz Europa, gefolgt von den weiteren Romandie-Kantonen. Es braucht Massnahmen!

Nochmals, ich verstehe, dass man reagiert. Es sind keine einfachen Entscheide für die Politiker. Aber ich wünsche mir einen milderen Weg, so wie es die anderen Romandie-Kantone gemacht haben.

Dort wurden in erster Linie Clubs, Bars und Restaurants geschlossen. Haben Sie der Genfer Regierung Vorschläge für einen Kompromiss gemacht?

Ja, via Branchenverband sind wir in Kontakt mit den Behörden. Man könnte die Anzahl Kunden pro Quadratmeter etwas stärker einschränken, obwohl es meiner Meinung nach jetzt schon genügend Platz in den Geschäften hat. An Spitzentagen wie dem Black Friday nächste Woche werden die Kunden draussen anstehen müssen.