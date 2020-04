Wegen Coronakrise: Credit Suisse senkt Wachstumsprognose erneut

(rwa) Die Rezession sei tiefer als bislang von den eigenen Ökonomen prognostiziert, schreibt die Bank in einer Mitteilung vom Freitag. Vor allem in auslandsorientierten Branchen dürfte die Erholung demnach langsamer ausfallen als erwartet. Am stärksten unter der Coronakrise hätten namentlich der Maschinenbau wie auch die Uhren- und Metallindustrie zu leiden.

Die Credit Suisse senkt deshalb ihre Prognosen für das Schweizer Wirtschaftswachstum in diesem Jahr auf -3,5 Prozent. Bisher ging sie von einem Rückgang von 1,0 Prozent aus. Nach Ansicht der CS-Ökonomen wird der private Konsum erstmals seit 1993 im Jahresdurchschnitt abnehmen (-2,1 Prozent). Stabilisierend wirken dürfte der staatliche Konsum, der um 3,0 Prozent zulegt.