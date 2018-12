Dies teilte das Justizministerium von Iowa am Freitag (Ortszeit) mit. Das Geschäftsgebaren der Bank hatte Aufsehen erregt: So eröffneten Mitarbeiter zahlreich Phantomkonten im Namen ihrer Kunden, um interne Zielvorgaben zu erfüllen.

Die Zahl der bekanntgewordenen Schein-Konten liegt inzwischen bei 3,5 Millionen. Wegen der Affäre einigte sich Wells Fargo bereits 2016 mit den US-Bundesbehörden auf die Zahlung einer Summe von 190 Millionen Dollar. In einem beispiellosen Schritt hatte die US-Notenbank Fed im Februar obendrein dem von Skandalen erschütterten Finanzkonzern weiteres Wachstum verboten. Die Bank darf ihre Bilanzsumme erst wieder steigern, falls sie ihre Unternehmensführung und interne Kontrollen ausreichend verbessert.

Wells Fargo zahlte in den vergangenen Jahren bisher Strafen in Höhe von mehr als zwei Milliarden Dollar für seine Skandale. Das amerikanische Geldhaus hatte im dritten Quartal bereits 400 Millionen Dollar für den nun geschlossenen Vergleich zurückgestellt. Die restlichen 175 Millionen Dollar will das Institut noch per Jahresende als Aufwand verbuchen.