Wer am 10. Mai ein gültiges öV-Abo besitzt, erhält wegen Corona 15 Tage geschenkt

(sat) Wie die Alliance Swisspass am Montag mitteilte, haben sich die Betreiberorganisationen des öffentlichen Verkehrs in der Schweiz auf diesen Stichtag geeinigt. Damit sollen Nutzungsausfälle während der Coronapandemie entschädigt werden. Die öV-Betreiber rechnen wegen der Entschädigung mit Kosten von über 100 Millionen Franken. Weil sich die öffentliche Hand nicht daran beteiligen will, sei diese Summe «für die Branche gerade noch tragbar», schreibt die Alliance Swiss Pass.

Dass die öv-Branche ihre Stammkunden trotz Einnahmeausfällen bei weiterhin hohem Betriebsaufwand entschädigen will, hatte die Alliance Swisspass bereits Anfang April bekannt gegeben. Bei Generalabonnementen (GA) wird der Wert von 15 Abo-Tagen an die Rechnung für die GA-Erneuerung angerechnet. Wird das GA nicht erneuert, erfolgt aber keine Zahlung an die Kunden. Das Halbtax, das seven25 (ehemals Gleis7) und das Ausflugs-Abo sind von den Vergütungen ausgeschlossen.