Ende des vergangenen Jahres, während also der Übernahmekampf um Syngenta tobte, soll es laut Beobachtern zu folgenschweren Bewegungen in der «Causa Roche» gekommen sein. Novartis soll signalisiert haben, dass man angesichts des Grossumbaus auch das Roche-Paket zur Disposition stellen will. Gleichzeitig sollen sich die Machtverhältnisse unter den Roche- Eigentümerfamilien verändert haben: André Hoffmann, der auch im Roche-Verwaltungsrat sitzt, soll seinen Einfluss innerhalb der Aktionärsgruppe vergrössert haben. Das, so die Befürchtung, würde es einfacher machen, im Fall der Fälle auch dieses Paket zu verkaufen. Kommt hinzu, dass an der Spitze des Roche-Verwaltungsrats mit Christoph Franz ein Mann sitzt, der einst schon die Swiss an die Lufthansa verkauft hatte. Diese Gerüchte waren auch in Bundesbern zu vernehmen. Man sprach in der Folge offenbar auf höchster Ebene mit beiden Seiten. Man soll sich keine Sorgen machen, soll daraufhin einer der Involvierten signalisiert haben.

Erst diesen Herbst gab Novartis offiziell Entwarnung. Dies in Form eines Interviews von Novartis-Verwaltungsratspräsident Jörg Reinhardt mit der «Handelszeitung». Heute gilt die Novartis-Sprachregelung zum Roche-Paket: «Die Roche-Beteiligung ist ein finanzielles Investment mit einer strategischen Komponente.» Bei der Roche hält man auf Nachfrage fest, dass man sich nicht auf hypothetische Überlegungen einlassen wolle. Über die Details des Aktionärsbindungsvertrags gibt man keine Auskunft. Nur so viel will man signalisieren: «Die Nachkommen des Firmengründers halten die Mehrheit der Roche-Aktien und verleihen dem Unternehmen seit über 120 Jahren Stabilität und eine langfristige Perspektive.»

Vorerst scheint der Burgfrieden zu Basel also gewahrt. Ein Hintertürchen für einen Ausstieg lässt sich Novartis bei der Formulierung offen. Angesichts der Bedeutung der Pharmaindustrie für die Schweiz lässt sich jedoch inzwischen festhalten, dass das liberale Credo in Bern nicht mehr überall gilt, dass die Roche jedoch inzwischen zu einer «No-Go-Area» deklariert worden ist. Doch solange die Gewinne und damit die Dividende bei der Roche sprudeln, wird sich Novartis hüten, von sich aus etwas zu ändern.Kommentar: Meinungsseite