«Wir legen jetzt wieder voll los»: Weshalb Ostschweizer Firmen trotz Corona und verschobener Schnupperlehren Lehrstellen erhalten wollen

Noch steht die Säntisbahn still, die Gästezimmer im Hotel Schwägalp sind leer. Keine lehrreiche Zeit für Oberstufenschüler, die eine Laufbahn im Tourismus anstreben. Einige Schnuppertermine wurden verschoben, sagt Personalverantwortliche Elsbeth Frischknecht. «Jetzt müssen wir erst abwarten, ob auch Gäste kommen, wenn wir nächste Woche öffnen.»

Aber sie ist zuversichtlich, dass die jungen Leute bald Hotelluft schnuppern können - mit leichten Anpassungen an die Situation. Für die Hotelfachleute seien Abstände einfacher einzuhalten als im Restaurant. «Aber es ist ja nicht verboten eine Gesichtsmaske anzuziehen.» Trotz Corona seien die Lehrstellen für den Sommer besetzt. Und für das kommende Jahr suchen Hotel und Bergbahnen gleich viele Lehrlinge wie sonst auch. «Wir legen jetzt wieder voll los.»

Auch nach der Coronakrise sind die Schweizer Unternehmen auf qualifizierten Berufsnachwuchs angewiesen. Deshalb ruft der Schweizerische Gewerbeverband die Firmen dazu auf, auch weiterhin auszubilden und Schnupperlehren durchzuführen, trotz der ausserordentlichen Situation. Diese legt auch der Berufslehre Steine in den Weg. So wurden in Wattwil und Wil Lehrstellenforen verschoben. Und an der Uni Bern prognostizierten Forscher kürzlich, dass als Folge der Krise Tausende Lehrstellen fehlen könnten.

Alle im gleichen Boot

Von dieser Lücke ist in der Ostschweiz aber noch wenig zu sehen. «Wir reduzieren die Zahl der Lehrstellen nicht», sagt Claudia Nef, Sprecherin des Gebäudetechnikunternehmens Hälg Group. Die Schnupperlehren für die Lernenden, die 2021 beginnen, wurden im März und April zwar ausgesetzt. Aber bereits für den Mai seien wieder Schnupperlehren geplant.