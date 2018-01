Die demografische Entwicklung beschäftigt die Politik seit Jahrzehnten. Die Bundesverwaltung hat zum Thema Dutzende Berichte verfasst. Vor zehn Jahren kam er in der «Strategie für eine Schweizerische Alterspolitik» aber zum Schluss, dass «die Situation der älteren Personen insgesamt als gut bezeichnet werden kann». Dass das «defizitäre Bild des Alters» nicht mehr zeitgemäss sei, zeige sich an einer geringen Altersarmutsquote sowie der besseren Gesundheit im Alter und vor allem an den Leistungen, welche die ältere Generation für Familie und Gesellschaft erbringe.

Trotzdem definierte der Bundesrat im Demografiebericht vor einem Jahr Handlungsfelder. Die Alterung der Gesellschaft sei ein «Megatrend» und vergleichbar mit dem Klimawandel «unumkehrbar». Zuvorderst steht die Sicherung der Sozialwerke, doch auch der Pflege sowie der Erwerbsbeteiligung und dem Zugang zum öffentlichen Leben wird ein hoher Stellenwert beigemessen. Die Rezepte gleichen sich in vielen Bereichen. Ältere Arbeitnehmer sowie Frauen sollen besser in den Arbeitsmarkt integriert werden. Nicht nur weil Arbeitskräfte zunehmend knapp werden, sondern weil die Sozialversicherungen neue Einnahmequellen brauchen.

Deswegen gilt auch die Zuwanderung als Rezept zur Entlastung, da mehr Erwerbstätige die Sozialwerke stärken und dem Fachkräftemangel direkt begegnen. Zu den konkreten Handlungsfeldern gehören drei Punkte:

Erhalt und Förderung der Erwerbsbeteiligung von älteren Arbeitnehmenden und Frauen





Flexibilisierung der fixen Altersgrenzen für die Erwerbsbeteiligung





Abbau der Diskriminierung von älteren Arbeitnehmenden

Was sich bei diesen Themen zeigt: Sie drehen sich im Kreis. Zwar verbessert sich die Situation teilweise ohne Eingriff des Gesetzgebers. Doch gewisse Ideen erweisen sich als derart hartnäckig, dass sie immer wieder auftauchen, aber es nie zum Durchbruch schaffen. Jene, die hauptsächlich am Volkswillen scheitern, sind in diesem Fall mal ausgeklammert.