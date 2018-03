Die Konjunkturlage in der Schweiz sei so gut wie seit der Aufhebung des Euro-Mindestkurses Anfang 2015 nicht mehr, teilte Seco am Dienstag mit. Der Aufschwung habe im zweiten Halbjahr 2017 zunehmend an Dynamik und an Breite gewonnen.

Neben der Industrie sorgen laut Seco die binnenorientierten Dienstleistungsbranchen vermehrt für Impulse. Auch vom Arbeitsmarkt kommen deutlich positive Signale. Das günstige weltwirtschaftliche Umfeld sorgt weiter für konjunkturellen Rückenwind.

Im kommenden Jahr werde sich die Weltwirtschaft voraussichtlich leicht verlangsamen. Deshalb geht das Seco für 2019 noch von einem BIP-Wachstum von 2,0 Prozent aus.