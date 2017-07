Zum Start der Swiss Entrepreneurs Foundation unter dem Patronat von Schneider-Ammann am Freitag machten 15 namhafte Geldgeber Zusagen für rund 300 Millionen Franken. Neben den Grossbanken und Mobiliar nannte der Wirtschaftsminister auch die Helvetia-Versicherung.

"Ich habe für dieses Projekt die Funktion des Katalysators übernommen", sagte Schneider-Ammann im Interview mit der "NZZamSonntag". Die Notwendigkeit eines solchen Fonds begründet der freisinnige Bundesrat mit dem Mangel an Risikokapital in der Schweiz.

Er forderte, dass die guten Ideen, die in der Schweiz entwickelt würden, nicht nach Kalifornien exportiert werden und dort Jobs schaffen sollten. Der privat finanzierte Fonds soll ab 2018 Schweizer Start-ups mit Risikokapital unterstützen. Bis Ende Jahr soll er mit einer halben Milliarde Franken alimentiert sein.

"Nichts mit Wohltätigkeit zu tun"

In der Forschungs- und Erfindungsphase gebe es in der Schweiz keine Probleme, erklärt Schneider-Ammann. Schwierig sei es aber in der nächsten kapitalintensiven Phase bis zur Marktreife des Produkts. "Diese Phase nennt man das Todestal", sagte der Bundesrat.

Die Swiss Entrepreneurs Foundation soll den Start-ups mit Risikokapital zu günstigen Konditionen durch diese Phase helfen. Im Übrigen habe der Fonds nichts mit Wohltätigkeit zu tun, so Schneider-Ammann. Reüssiere ein Startup, fliesse ein Teil der Gewinne später an den Fonds.

Das Patronat der Swiss Entrepreneurs Foundation ist laut Schneider-Ammann an sein Amt als Wirtschafts- und Bildungsminister gebunden. "Ich würde es begrüssen, wenn es dauerhaft vom zuständigen Bundesrat übernommen würde", sagte er weiter.