Wohnhochhäuser wurden in den Achtzigern und Neunzigern kaum mehr gebaut, in den Nullerjahren so gut wie gar nicht. Das Wohnen in ihnen galt lange Zeit als etwa so erstrebenswert wie ein Aufenthalt in einer Erziehungsanstalt. Der Traum war in jenen Jahren das Eigenheim in einer idyllischen Gartensiedlung.

Dabei erlebten Wohnhochhäuser einst einen Boom. In den Sechzigern und Siebziger wurden 340 Exemplare mit mehr als fünfzehn Stockwerken in die Landschaft gestellt. Etwa das Tscharnergut in Bern Bethlehem oder die Hardau-Hochhäuser in Zürich. Doch leuchtende Beispiele für ästhetisches Bauen sind in dieser Generation kaum zu finden. Die Wohnungen sind meist klein geschnitten, in die Einrichtung wurde wenig investiert. Nachbarn begegnen einander dort kaum, es lebt sich eher anonym.

Nun ist wieder alles anders. Gemäss Zahlen der Credit Suisse werden zwischen 2010 und 2021 in der Schweiz an die 50 neue Wohntürme entstehen. Und die neue Generation kommt meist in schickem Gewande daher. Ein Beispiel ist der «Jabee Tower» in Dübendorf ZH, der im Herbst 2019 bezugsbereit sein soll. Er wird 100 Meter hoch sein, 31 Stockwerke und 218 Mietwohnungen haben. Ebenfalls 2019 soll in Basel das Meret-Oppenheim-Hochhaus fertig sein, 81 Meter hoch und mit 25 Stockwerken.