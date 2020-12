Wundermittel gegen Kater: So will das Schweizer Startup Kaex die Welt erobern

Am Abend bei sanfter Beleuchtung der Lichterketten mit den Freunden einen Glühwein trinken, die Hände gewärmt an der heissen Tasse. Vielleicht noch einen zweiten, dann einen dritten. Wohlige Wärme breitet sich aus, Heiterkeit, Freude. Am nächsten Morgen folgt aber der Hammer. Der Schädel brummt, der Mund ist trocken, der ganze Körper fühlt sich an wie durch einen Fleischwolf gepresst. Die Folgen des Alkoholkonsums zeigen sich in Form eines grässlichen Katers. Wie schön wäre es, wenn es dagegen ein Mittelchen gäbe, fragte sich bestimmt schon so manch einer.