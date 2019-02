Die in Gränichen beheimatete Zehnder Group veröffentlichte am Mittwochmorgen den Abschluss 2018. Er ist, unter anderem dank eines Effizienzsteigerungsprogramms wieder deutlich besser. Der ein international führender Anbieter von Gesamtlösungen für ein gesundes Raumklima, steigerte ihren Umsatz im Geschäftsjahr 2018 um 3 Prozent auf 601.8 Millionen Euro. Die EBIT-Marge konnte damit von 4.0 auf 5.2% erhöht werden. Der Reingewinn belief sich auf 24.5 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch bekannt gab.

Zehnder hat letztes Jahr erneut massiv investiert. Etwa 24,4 Millionen Euro in Sachanlagen. Davon über 80 Prozent in Europa, aber auch im fernen Osten. So kauften die Gränicher in der chinesischen Stadt Pinghu (Provinz Zhejiang) ein Grundstück für den Bau einer neuen Fabrik für Lüftungsgeräte.

Für die unmittelbar Zukunft ist der Konzern, der weltweit 3500 Personen beschäftigt und 15 Fabriken betreibt, leicht pessimistisch: Das Marktumfeld in den Hauptmärkten sei im zweiten Halbjahr 2019 zunehmend anspruchsvoller geworden, heisst es in der Medienmitteilung. „Wie sich die Handelskonflikte, der Brexit, der Immobilienmarkt in China oder die Leerwohnungsbestände in der Schweiz konkret auf den Geschäftsgang auswirken, ist schwer abzuschätzen“, heisst es in der Medienmitteilung. (AZ)