Pilze sind bei Schweizern hoch im Kurs. Insbesondere Champignons. Ihr Anteil beträgt zirka 90 Prozent. Laut dem Verband Schweizer Pilzproduzenten (VSP) belief sich der Konsum von frischen Champignons (ohne Konserven) im Jahr 1997 auf rund 7500 Tonnen. 2017 waren es über 10'000 Tonnen. Gleichzeitig sank in dieser Zeitspanne der Inlandanteil von 90 auf noch gut 70 Prozent. Entsprechend haben sich die Importe entwickelt (siehe Grafik). Hauptherkunftsländer sind die Niederlande, Polen und Deutschland.

Dies spüren auch die Schweizer Produzenten. Mit der Zürcher Champignonkulturen AG im bernischen Belp hat Ende 2017 einer der bedeutendsten Betriebe der Schweiz die Produktion aufgegeben. Für den VSP «ein klares Zeichen, dass die Situation für die Produktion in der Schweiz bedeutend schwieriger geworden ist», wie der Verband im Jahresbericht 2017 festhält. Deutsche Discounter lancierten Preiskampf Roland Vonarburg ist Inhaber und Geschäftsführer der Wauwiler Champignons AG. Auf die steigenden Importe angesprochen, verweist er auf die deutschen Lebensmitteldiscounter. Mit deren Markteintritt habe der Preiskampf gerade auch bei den Champignons eingesetzt. Denn Pilze gelten in der Schweiz wohl als landwirtschaftliches Produkt, doch anders als andere Agrarerzeugnisse kenne man weder Direktzahlungen noch einen Grenzschutz. Vonarburg erklärt:

Wir unterliegen zu 100 Prozent dem

interna­tionalen Wettbewerb.».

Man habe gar einen Nachteil, da europäische Produzenten von gewissen Fördermitteln aus Brüssel profitieren würden. So werden beispielsweise bei Biobetrieben in der EU für einen Neubau bis zu 40 Prozent Fördergelder gesprochen. Darüber hinaus seien die Betriebe in der EU auf günstigerem Landwirtschaftsland gebaut. «Wir müssen hingegen in die Gewerbezone», sagt Vonarburg. Mit dem Preisnachteil sei vor allem auch das Geschäft in der Gastronomie schwieriger geworden, wo man laut Vonarburg die Herkunft Schweiz weniger gut ausspielen könne:

Im Restaurant interessiert die Herkunft von Wein und Fleisch, nicht aber diejenige der Pilze.

Dass die Nationalbank den Franken seit Anfang 2015 nicht mehr stützt, habe sein Übriges zur Preisdifferenz zum Ausland beigetragen, sagt der Wauwiler Pilzproduzent – der aber auch auf die positive Entwicklung hinweist. Denn die steigenden Importe seien nicht zuletzt auch auf die gestiegene Nachfrage zurückzuführen. Vonarburg führt dies zum einen auf die steigende Bevölkerungszahl in der Schweiz zurück und zum anderen auf einen Ernährungstrend. «Pilze spielen in der vegetarischen und ausgewogenen Küche eine wichtige Rolle.» Gerade im Sommer würden Pilze grilliert, als Gemüse verwendet oder der Salat damit garniert. Ein anderer Wachstumsmarkt ist gemäss dem Champignonsproduzent der Biobereich und die regionale Herkunft. Bei der Wauwiler Champignons AG hat man einen Teil – rund einen Drittel – der Produktion auf Bio umgestellt. Um die Kapazitäten für den konventionellen Kanal zu erhalten, investiert man in Wauwil derzeit 3,5 Millionen Franken in die Kapazitätserweiterung. Vonarburg:

Im September wird der Ausbau abgeschlossen sein, und wir werden die Produktion um wöchentlich 6 Tonnen erhöhen können.