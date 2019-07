In den Not Guilty-Restaurants in Zürich, Oerlikon und Altstetten steht viel Gesundes auf dem Speiseplan: Salate, Suppen, frisch gepresste Säfte. Die Zutaten kommen so weit es geht aus der Region. «Healthy Fast Casual» nennt sich das gastronomische Konzept. Die Gäste geben normalerweise an der Theke an, was sie haben möchten. Allerdings nicht alle. Manche tippen die Bestellung auch einfach ins Smartphone. Seit zweieinhalb Jahren ist es möglich, per App zu ordern. Praktischerweise wird mit dem Abschicken der Bestellung auch gleich der Bezahlvorgang eingeleitet. Georg Lang, Mitinhaber von Not Guilty, sieht klare Vorteile bei den Abläufen in seinen Betrieben:

Für ihn muss eine gute Bestell- und Bezahl-App flexibel einsetzbar sein. Bei «Menu» können die Gäste – etwa auch im «Siesta» oder in der «Llama bar y cocina» im Strandbad Lido in Luzern – nicht nur im Restaurant bestellen, sondern auch ausserhalb. Vorbestellungen für Take Away und den Verzehr im Restaurant sind genauso möglich wie klassische Bestellungen am Tisch. Auch wenn die Bestellung schon aufgenommen wurde, kann die Bezahlung später über die App laufen. Die App passt sich zudem an das Markendesign des Restaurants an. Als sogenanntes White Label. Koch: «Die Gäste sehen dann nur das Restaurant-Branding. Sie sehen nicht, dass wir der Lösungsanbieter sind.»

Per App lässt sich auch personalisiertes Marketing betreiben. Restaurants bieten Gästen einen Rabatt auf deren Lieblingsgericht an oder gratulieren mit Sonderangeboten zum Geburtstag. Die schnelle Kommunikation soll höhere Stammgäste-Zahlen bringen. Das Interesse der Gastronomie an digitalen Lösungen nimmt laut Karl Heinz Koch stark zu.