Die an acht Standorten in der Deutschschweiz vertretene Boss Info Gruppe baut weiter aus und übernimmt die ebenfalls in der Deutschschweiz, aber auch international tätige pmc Informatik AG zu 100 Prozent. Wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst, wird die pmc Informatik AG in die Boss Info Gruppe integriert und als eigenständige Firma weitergeführt. Mit der Übernahme ziehe die bisher in Zug domizilierte pmc Informatik AG in die Boss-Info-Niederlassung nach Sursee um, heisst es weiter. Bis nach dem Umzug nach Sursee leite Simon Boss, CEO der Boss Info AG, die pmc Informatik AG. Später werde Rolf Roth, Leiter Standort Sursee, die Leitung der integrierten pmc übernehmen. Zu einem Übernahmepreis findet sich keine Angabe in der Mitteilung.

Der bisherige pmc-Inhaber Gert Zumkehr ist gemäss Communiqué per Ende Juni 2019 aus dem Unternehmen ausgeschieden. Er stehe der pmc Informatik AG bei Bedarf weiterhin beratend zur Seite. Alle sieben Mitarbeitenden der pmc Informatik AG würden ihre Funktionen und Aufgabenverantwortung behalten.

1000 Kunden aus verschiedenen Branchen

Die Boss Info Gruppe bietet seit 1998 ICT-Infrastruktur und betriebswirtschaftliche Gesamtlösungen auf der Basis von Microsoft Dynamics an. Zusammen mit der pmc Informatik betreut die Gruppe mit nun rund 160 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gemäss eigenen Angaben weit über 1000 Kunden aus Industrie, der Lebensmittelbranche, Handel und Dienstleistung. Mit Standorten in Farnern BE (Hauptsitz), Horw, Sursee, Aarburg, Münchenbuchsee BE, Fällanden ZH sowie mit den Tochterfirmen Daneco in Fehraltdorf ZH und ProFinance in Langenthal ist die Boss Info Gruppe derzeit an 8 Standorten in der Deutschschweiz präsent.

Die Geschichte der pmc Informatik AG geht zurück ins Jahr 1987, als deren Gründer sich mit der Prozessautomatisierung zu beschäftigen begannen. Heute beschäftigt das Unternehmen mit derzeitigem Sitz in Zug sieben Mitarbeitende und ist spezialisiert im Bereich der Archiv- und Workflow-Lösungen für Banken, Versicherungen, Pensionskassen und für die Industrie. Weltweit wurden gemäss Mitteilung mehr als 200 Dokumentenmanagement-Projekte realisiert.