Die Steine seien kurz vor 23:00 Uhr rund 600 bis 700 Meter nach der Ausfahrt beim Bahnhof Göschenen niedergegangen, sagte eine MGB-Sprecherin am Sonntagmorgen auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Zum Ausmass konnte sie zunächst keine Angaben machen.

Verletzt worden sei niemand. In einem sich in der Nähe befindlichen Zug hätten sich keine Passagiere befunden. Ein Geologe analysiere nun die Situation. Die Bahnstrecke bleibe mindestens bis am Sonntagmittag gesperrt.