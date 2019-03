Zweifel Pomy-Chips habe in allen Unternehmensbereichen wachsen und erneut ein Rekordergebnis erzielen können. Dazu hätten neben dem Sommerwetter auch spezifische Promotionen etwa im Zusammenhang mit der Fussball-WM sowie diverse Neuheiten beigetragen, schrieb das Unternehmen.

Das Wachstum führte auch zu einem Stellenaufbau. 2018 arbeiteten 383 Mitarbeitende für das 61-jährige Unternehmen, das sind 3,5 Prozent mehr als 2017.

Zweifel bekenne sich zum Produktionsstandort Schweiz und investiere kräftig in die Zukunft, hiess es weiter im Communiqué. Wie bereits angekündigt steckt das Unternehmen über 40 Millionen Franken in den Ausbau und die Modernisierung der Produktion, die Erneuerung der Büroräumlichkeiten und ein neues Besucherzentrum. Die vollständige Inbetriebnahme ist diesen Herbst geplant.

Gut 6000 Besucher jährlich sehen sich die Zweifel Pommes-Chips Fabrik in Spreitenbach an und erfahren so, wie in 30 Minuten eine rohe Kartoffel zu frischen Pommes-Chips verarbeitet wird.

Der Neubau wird rund 450 Quadratmeter gross und ersetzt den bestehenden, wesentlich kleineren Besuchertrakt, wo bisher ein paar wenige alte und neue Produktionsgeräte ausgestellt sind sowie Fotografien aus den Anfangszeiten bis zur Gegenwart gezeigt werden.

Erst 2007 hat die Zweifel Pomy-Chips AG in Spreitenbach für rund 13 Millionen Franken das neue Hochregallager erstellt. Es bietet platz für 5400 Paletten und ging 2008 in Betrieb. (sda/az)