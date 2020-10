Ausbeutung auf Kehrichtverbrennungsanlage: Polnische Bauarbeiter haben 75-Stunden-Wochen

Die Tage der polnischen Arbeiter sind endlos. Morgens um kurz nach sechs Uhr müssen sie bereitstehen für den Shuttlebus, der sie aus der schmucklosen Arbeiterbaracke in Wehr (D) in die Kehricht-verbrennungsanlage (KVA) an der Hagenaustrasse in Basel bringt. Nach einer Stunde Busfahrt warten Zehnstundenschichten, in denen es höchstens kleine Pausen gibt. Wer Pech hat, der muss in der Nachtschicht ran. Dann heisst es: Durcharbeiten, mit Schutzmaske, bis man morgens völlig erschöpft wieder abgeholt und in der Herberge abgeladen wird.

Mehrere mündliche Quellen sowie Dokumente fördern zutage, wie die Arbeitskräfte ausgebeutet werden – und wie das schweizerische Arbeitsrecht ausgehebelt wird. Seit Anfang September werden in der KVA Montagearbeiten im Rahmen der jährlichen Revision durchgeführt.

Naftomontaz musste schon hohe Busse bezahlen

Deutschland hatte unlängst seinen Skandal um den Fleischverarbeiter Tönnies, der die miserablen Arbeitsbedingungen der osteuropäischen Angestellten zutage förderte. Nicht viel besser sieht es allerdings auf der Kehrichtverbrennungsanlage in Basel aus.

Einige der polnischen Arbeiter dürfen erst jetzt, nach drei Wochen täglichen Schuftens, ihren ersten freien Tag beziehen. Die Arbeiter sind auch angehalten, bei der Arbeitszeiterfassung zu schummeln. Sie sollen bei ihren Zehnstunden-Tagen angeben, sie hätten zwei Stunden Pause bezogen. De facto haben sie in dieser Zeit aber zu arbeiten.

Ebenso ist es ihnen nicht erlaubt, bei der Eintrittskontrolle am «freien» Tag einzustempeln. So kommen sie auf fast 300 Stunden im Monat – statt der 176, die gemäss Gesamtarbeitsvertrag (GAV) erlaubt wären. Damit profitiert der Arbeitgeber in zweifacher Hinsicht: Er kann seine Arbeiter doppelt arbeiten lassen und mit Verweis auf die offizielle Arbeitszeit nur die erfassten Stunden ausbezahlen.

Firma wurde bereits einmal aktenkundig

Die betroffenen knapp sechzig Monteure, Schweissarbeiter und Schlosser sind bei der polnischen Firma Naftomontaz Serwis angestellt. Die Firma ist bereits einmal aktenkundig geworden, bei den Revisionsarbeiten bei der KVA vor zwei Jahren. Der bz liegt ein Entscheid der Zentralen Paritätischen Kontrollstelle (ZPK) aus dem Frühjahr 2019 vor.

Die Verfehlungen des Arbeitgebers reichen von Unterschreitung des Mindestlohns über nicht bezahlte Löhne bis hin zur falschen Einstufung von Mitarbeitern als «Anlernende» statt «Ausgebildete». Auch dank dieses illegalen Kniffs konnte Naftomontaz die Löhne drücken. Die ZPK verhängte eine Busse von 48 070 Franken – dies, nachdem die Arbeitsmarktkontrolle für das Baugewerbe (AMKB) die Missstände ans Licht gebracht hatte.